«Измерим все!»: на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Усадах открылось производство высокотехнологичных осциллографов

16:30, 08.11.2018 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана на второй площадке особой экономической зоны «Иннополис» открылось производство высокотехнологичных осциллографов по технологии американской компании Keysight Technologies. Инвестором выступает казанская компания «КОМЗ-Измерения» — резидент ОЭЗ.

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