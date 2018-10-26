Сотрудничество России и Казахстана: успехи, опыт, перспективы

16:59, 26.10.2018 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше прошло заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. В нем приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, министр финансов РФ Антон Силуанов, первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин. В ходе заседания межправкомиссии были обозначены дальнейшие шаги в укреплении российско-казахстанского взаимодействия в сфере промышленности, транспорта, АПК, науки и образования. В завершение состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве.

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