«Скоморох», «Ночная песнь», «Музыка Ликии» и «Сумерки»: казанская премьера симфонических произведений Рыбникова

23:21, 24.10.2018 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева состоялся второй концерт в рамках международного фестиваля современной музыки «Конкордия» им. Софии Губайдулиной. Этот вечер был посвящен музыке Алексея Рыбникова.

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