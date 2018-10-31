Иностранный капитал 100 лет назад: бельгийский газ и трамваи — в Казани, английские нефтескважины — в Сюкеево

В конце XIX — начале XX вв., в период бурного развития рыночных отношений в Казанской губернии были сконцентрированы иностранные капиталы таких предприятий, как Английская акционерная компания «Казан-Ойлфилдс», Бельгийское акционерное общество «Газ и электричество Казани», Бельгийское акционерное общество конно-железных дорог (трамваев) в Казани.

Архивные документы, предоставленные Госкомитетом РТ по архивному делу, свидетельствуют о привлечении иностранного капитала в Казанскую губернию и его роли в социально-экономическом развитии региона 100 лет назад.

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