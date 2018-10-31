Иностранный капитал 100 лет назад: бельгийский газ и трамваи — в Казани, английские нефтескважины — в Сюкеево

07:00, 31.10.2018 63
В 1897 году для эксплуатации на концессионных началах центральной электрической станции и газового завода в Казани было основано Бельгийское акционерное общество «Газ и электричество». 12 марта 1914 года предприятия общества перешли в ведение Казанской городской управы. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г. Доклад совета администрации Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани», представленный общему собранию акционеров 25 марта 1905 г., Баланс и счет прибыли и убытка к 30 ноября — 13 декабря 1904 г. Опись имущества, принадлежащего Бельгийскому акционерному обществу «Газ и электричество г. Казани». 1 декабря 1904 г. Опись имущества, принадлежащего Бельгийскому акционерному обществу «Газ и электричество г. Казани». 1 декабря 1904 г. Опись имущества, принадлежащего Бельгийскому акционерному обществу «Газ и электричество г. Казани». 1 декабря 1904 г. 18 марта 1894 года для устройства в Казани конно-железных дорог было учреждено Бельгийское анонимное общество конно-железных дорог (трамваев). Из устава Бельгийского анонимного общества конно-железных дорог в г. Казани. 24 июля 1893 г. Ведомость промысловых свидетельств, выбранных в течение отчетного 1908 года на заведения и складские помещения, принадлежащие Бельгийскому анонимному обществу конно-железных дорог (трамваев) в г. Казани. 20 мая 1909 г. Список членов Правления и ревизионной комиссии, состоящих на службе подотчетного предприятия Бельгийского акционерного общества конно-железных дорог (трамваев) в г. Казани. 20 мая 1909 г. Опись имущества Анонимного общества конно-железных дорог (трамваев) в г. Казани. 31 декабря 1908 г. Из отчета Анонимного общества конно-железных дорог в г. Казани. 1909 г. В связи с национализацией конно-железных дорог на основании декрета ВЦИК и СНК от 26 июня 1918 года Бельгийское общество было ликвидировано. Свидетельство на владение акциями Акционерного общества «KAZAN OILFIELDS, Limited». 10 октября 1913 г. Сертификат THE KAZAN OIL SYNDICATE, LIMITED. 9 января 1914 г. Обращение правления компании «KAZAN OILFIELDS, Limited» в Лондоне к акционерам компании. 1 марта 1914 г. Доклад английского инженера Д.А.Сетерленда правлению «Казан – Ойфилдс лимитед» о результатах обследования земель, арендованных у крестьян с Сюкеево, село Мордовский Каратай и в имении Долгая Поляна. 2 апреля 1914 г. До начала Первой мировой войны с целью разведки и добычи нефти в Сюкееве Тетюшского уезда была создана с участием иностранного капитала Английская компания «Казан-Ойлфилдс». Английской компанией в районе Сюкеева было пробурено несколько скважин и одновременно она начала разработку карьеров битумного известняка. С началом войны английская компания прекратила свои работы. Вид на Рыбнорядскую площадь. Казань. Начало XX в. Улица Грузинская. Казань. Начало XX в. Казанский трамвай на Театральной площади (Грузинская линия). Начало XX в. Конка на Волжской линии у пристаней на Волге. Конец XIX — начало XX вв. Улица Воскресенская. Казань. Конец XIX — начало XX вв. Вид из ворот Спасской башни Кремля на площадь. Конец XIX — начало XX вв.
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  • В 1897 году для эксплуатации на концессионных началах центральной электрической станции и газового завода в Казани было основано Бельгийское акционерное общество «Газ и электричество».
  • 12 марта 1914 года предприятия общества перешли в ведение Казанской городской управы.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Устав Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани». 19 июня 1901 г.
  • Доклад совета администрации Бельгийского анонимного общества «Газ и электричество г. Казани», представленный общему собранию акционеров 25 марта 1905 г.,
  • Баланс и счет прибыли и убытка к 30 ноября — 13 декабря 1904 г.
  • Опись имущества, принадлежащего Бельгийскому акционерному обществу «Газ и электричество г. Казани». 1 декабря 1904 г.
  • Опись имущества, принадлежащего Бельгийскому акционерному обществу «Газ и электричество г. Казани». 1 декабря 1904 г.
  • Опись имущества, принадлежащего Бельгийскому акционерному обществу «Газ и электричество г. Казани». 1 декабря 1904 г.
  • 18 марта 1894 года для устройства в Казани конно-железных дорог было учреждено Бельгийское анонимное общество конно-железных дорог (трамваев).
  • Из устава Бельгийского анонимного общества конно-железных дорог в г. Казани. 24 июля 1893 г.
  • Ведомость промысловых свидетельств, выбранных в течение отчетного 1908 года на заведения и складские помещения, принадлежащие Бельгийскому анонимному обществу конно-железных дорог (трамваев) в г. Казани. 20 мая 1909 г.
  • Список членов Правления и ревизионной комиссии, состоящих на службе подотчетного предприятия Бельгийского акционерного общества конно-железных дорог (трамваев) в г. Казани. 20 мая 1909 г.
  • Опись имущества Анонимного общества конно-железных дорог (трамваев) в г. Казани. 31 декабря 1908 г.
  • Из отчета Анонимного общества конно-железных дорог в г. Казани. 1909 г.
  • В связи с национализацией конно-железных дорог на основании декрета ВЦИК и СНК от 26 июня 1918 года Бельгийское общество было ликвидировано.
  • Свидетельство на владение акциями Акционерного общества «KAZAN OILFIELDS, Limited». 10 октября 1913 г.
  • Сертификат THE KAZAN OIL SYNDICATE, LIMITED. 9 января 1914 г.
  • Обращение правления компании «KAZAN OILFIELDS, Limited» в Лондоне к акционерам компании. 1 марта 1914 г.
  • Доклад английского инженера Д.А.Сетерленда правлению «Казан – Ойфилдс лимитед» о результатах обследования земель, арендованных у крестьян с Сюкеево, село Мордовский Каратай и в имении Долгая Поляна. 2 апреля 1914 г.
  • До начала Первой мировой войны с целью разведки и добычи нефти в Сюкееве Тетюшского уезда была создана с участием иностранного капитала Английская компания «Казан-Ойлфилдс».
  • Английской компанией в районе Сюкеева было пробурено несколько скважин и одновременно она начала разработку карьеров битумного известняка.
  • С началом войны английская компания прекратила свои работы.
  • Вид на Рыбнорядскую площадь. Казань. Начало XX в.
  • Улица Грузинская. Казань. Начало XX в.
  • Казанский трамвай на Театральной площади (Грузинская линия). Начало XX в.
  • Конка на Волжской линии у пристаней на Волге. Конец XIX — начало XX вв.
  • Улица Воскресенская. Казань. Конец XIX — начало XX вв.
  • Вид из ворот Спасской башни Кремля на площадь. Конец XIX — начало XX вв.

В конце XIX — начале XX вв., в период бурного развития рыночных отношений в Казанской губернии были сконцентрированы иностранные капиталы таких предприятий, как Английская акционерная компания «Казан-Ойлфилдс», Бельгийское акционерное общество «Газ и электричество Казани», Бельгийское акционерное общество конно-железных дорог (трамваев) в Казани.

Архивные документы, предоставленные Госкомитетом РТ по архивному делу, свидетельствуют о привлечении иностранного капитала в Казанскую губернию и его роли в социально-экономическом развитии региона 100 лет назад.

Фото с сайта 100.tatarstan.ru

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