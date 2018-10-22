Первый Авзаловский. В Казани прошел гала-концерт фестиваля-конкурса имени легендарной татарской певицы

23:00, 22.10.2018 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в КРК «Пирамида» прошел гала-концерт Первого международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой. Фестиваль посвящен творчеству легендарной татарской народной певицы. В гала-концерте приняли участие лауреаты конкурса и гости фестиваля — звезды эстрады Татарстана и России, зарубежные артисты.

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