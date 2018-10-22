«Казаньоргсинтез» стал лучшим в «Цветущей Казани»

15:56, 22.10.2018 Сюжет: ПАО «Казаньоргсинтез» 18
1/18
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник
  • Владимир Туник

В Казани подвели итоги проекта «Цветущая Казань» за 2018 год. ПАО «Казаньоргсинтез» стало лучшим по благоустройству прилегающей территории среди промышленных предприятий столицы Татарстана. На торжественной церемонии в ратуше награду из рук мэра Казани Ильсура Метшина получил главный инженер предприятия Рафаэль Сафаров.

Партнерский материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи