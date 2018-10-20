«Конкордия-2018»: первые исполнения сочинений в Казани и мировая премьера

22:00, 20.10.2018 19
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГБКЗ РТ им.С.Сайдашева состоялся первый концерт восьмого международного фестиваля им.Софии Губайдулиной «Конкордия».

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