От Алтая до Гималаев: в музее Горького открылась фотовыставка «По маршруту Мастера»

19 октября в музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина открылась выставка фоторабот «По маршруту Мастера» автора Людмилы Шапошниковой.

Людмила Шапошникова — всемирно известный востоковед и основатель научной школы рериховедения, генеральный директор Музея имени Н. К. Рериха в Москве.

Экспозиция рассказывает о Центрально-Азиатской экспедиции, которую в 1923—1928 годы совершил русский художник, ученый, просветитель Николай Рерих. Шапошникова в одиночку повторила большую часть маршрута уникальной Центрально-Азиатской экспедиции.



Людмила Васильевна создала панораму фотообразов и цикл литературных очерков, в которых описала более чем тысячелетнюю историю национальных культур Востока и представила анализ открытий, совершенных Рерихом в начале ХХ века.



На выставке «По маршруту Мастера» зритель увидит 143 фотоработы, с помощью которых узнает об одной из крупнейших экспедиций ХХ века и окунется в страны и регионы Центральной Азии.



Выставка будет работать с 19 октября до 6 ноября.