Знак памяти: в Казани открыли мемориальную доску, посвященную Рашиду Мусину

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску, посвященную советскому партийному деятелю Рашиду Мусину. Она появилась на доме №33б по улице Чистопольская.

Рашид Мусинович Мусин родился в деревне Чатра Топорнинского района Башкирской АССР в 1927 году. В 1950 году окончил Московский энергетический институт, в 1952-м стал членом КПСС. Работал на ТЭЦ-1 сначала бригадиром и инженером, затем освобожденным секретарем парткома, потом директором.

В 1957—1958 годах был секретарем парткома Совнархоза Татарского экономического административного района, с 1958-го по 1961 год работал там же заместителем председателя. В 1961—1979 годах возглавлял Казанский горком КПСС, в 1979—1982 годах — Татарский обком КПСС. Умер в 1982 году.

За годы работы внес свой вклад в возведение заводов «Оргсинтеза» и Заинской ГРЭС, завершение строительство КАМАЗа и реализацию других проектов. Был награжден орденами Ленина и Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями. Именно в его честь названа казанская улица Мусина.

Открытие информационной доски приурочено к столетию со дня образования Татарской АССР. С торжественной церемонии фоторепортаж «Реального времени».