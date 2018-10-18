«Гроза-шестидесятница»: хрестоматийная пьеса Островского на Качаловском фестивале

На первом Качаловском фестивале, проходящем в эти дни в Казани, казанскому зрителю представили драму «Гроза» Александра Островского, поставленную на сцене Воронежского камерного театра. Режиссер Михаил Бычков помещает героев хрестоматийной драмы в условную действительность времен «оттепели» с узнаваемыми советскими маркерами: первомайскими шествиями, трамваями и ситцевыми платьями.
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