Победная клюшка для президента: в Кремле чествовали чемпионов России по хоккею на траве

15:56, 18.10.2018 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском кремле прошло торжественное чествование мужской команды «Динамо-Казань» и женского клуба «Динамо-Гипронииавиапром» («Динамо-ГАП»)- чемпионов России по хоккею на траве. Глава республики Рустам Минниханов вручил представителям команд государственные награды Татарстана, ряд спортсменов был удостоен благодарности президента РТ. На память Рустаму Минниханову вручили победную клюшку для хоккея на траве и чемпионские медали.

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