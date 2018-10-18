Победная клюшка для президента: в Кремле чествовали чемпионов России по хоккею на траве

Сегодня в Казанском кремле прошло торжественное чествование мужской команды «Динамо-Казань» и женского клуба «Динамо-Гипронииавиапром» («Динамо-ГАП»)- чемпионов России по хоккею на траве. Глава республики Рустам Минниханов вручил представителям команд государственные награды Татарстана, ряд спортсменов был удостоен благодарности президента РТ. На память Рустаму Минниханову вручили победную клюшку для хоккея на траве и чемпионские медали.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым