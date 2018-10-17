С 14 до 30 в «АРТХАБе»: о чем мечтают креативщики

Сегодня в Арт-резиденции Константина Хабенского («АРТХАБ») прошла очередная открытая дискуссия, в рамках проекта «14…30», инициированного Министерствои по делам молодежи РТ. Встреча была посвящена развитию креативных индустрий в Татарстане, поэтому ее участниками стали операторы креативных пространств – «Штаб», «Смена», «Угол», «Фабрика Алафузова», «Видимый дом» (г.Казань), делегаты из Набережных Челнов, Уфы и др.
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