С 14 до 30 в «АРТХАБе»: о чем мечтают креативщики

22:00, 17.10.2018 38 1
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

Сегодня в Арт-резиденции Константина Хабенского («АРТХАБ») прошла очередная открытая дискуссия, в рамках проекта «14…30», инициированного Министерствои по делам молодежи РТ. Встреча была посвящена развитию креативных индустрий в Татарстане, поэтому ее участниками стали операторы креативных пространств – «Штаб», «Смена», «Угол», «Фабрика Алафузова», «Видимый дом» (г.Казань), делегаты из Набережных Челнов, Уфы и др.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:28
    Откуда взялась эта массовка? По разнарядке из какого вуза привели, чтобы заполнить аудиторию?
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