Палитра красок «Казанской осени»: финал фестиваля симфонического оркестра

23:02, 17.10.2018 19
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

ГСО РТ накануне завершил восьмой международный оперный фестиваль «Казанская осень». В финале феста, художественным руководителем которого является главный дирижер и художественный руководитель коллектива Александр Сладковский, выступила Динара Алиева.

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