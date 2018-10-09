Праздник урожая в Казани: «районные» караваи, портреты в сельском интерьере и «ретроснимок на память»

13:49, 09.10.2018 44 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ТРК «Корстон» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Здесь собрались лучшие специалисты сельскохозяйственной отрасли республики – земледельцы, животноводы, механизаторы, фермеры, руководители передовых районов, ветераны отрасли.

В праздновании приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    молодцы такие! красиво!
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  • Анонимно 09 окт
    Красавцы...Особенно ЛЮДИ от ВЛАСТИ...
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