Автопробегом — по республике: как «Форды», «КАМАЗы» и «Беларусы» оказались в одной компании

19:00, 08.10.2018 36 1
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани стартовал республиканский автопробег ко Дню машиностроителя. Его участники будут останавливаться в Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Во всех городах будет проводится open-air выставка брендированных авто: флагманского КАМАЗ-6580, «Фордов» «ЭкоСпорт», «Куга», «Эксплорер», КАМАЗ 43 118, Hyundai HD 78, автобуса Lotus105, тракторов «Беларус». Авто, которые выпускаются в Татарстане, в путешествие проводил фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 окт
    В будет проводиться пропущен ь знак.Правило русского языка,отвечает на вопрос:что делать?
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