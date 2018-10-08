Автопробегом — по республике: как «Форды», «КАМАЗы» и «Беларусы» оказались в одной компании

Сегодня в Казани стартовал республиканский автопробег ко Дню машиностроителя. Его участники будут останавливаться в Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Во всех городах будет проводится open-air выставка брендированных авто: флагманского КАМАЗ-6580, «Фордов» «ЭкоСпорт», «Куга», «Эксплорер», КАМАЗ 43 118, Hyundai HD 78, автобуса Lotus105, тракторов «Беларус». Авто, которые выпускаются в Татарстане, в путешествие проводил фотокорреспондент «Реального времени».