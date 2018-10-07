«Зулейха» на баррикадах: как в Казани реконструируют революцию 1917 года

19:48, 07.10.2018 51
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  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина

В минувшие выходные в Казани прошли съемки 8-серийного сериала «Зулейха открывает глаза». Сегодня одной из основных локаций съемочной группы стало главное здание Казанского университета. Здесь снимали сцены, относящиеся к событиям 1917 и 1918 годов - революция и Гражданская война. Очевидцем "революционных событий" стала корреспондент "Реального времени".

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