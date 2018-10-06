Равнение на Тимерзянова: как юные картингисты борются за кубок ФАМС РТ

15:00, 06.10.2018 27 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском картинг-центре «Форсаж» проходят состязания по картингу на Кубок Федерации автомобильного спорта Татарстана. В турнире принимают участие более 200 юных картингистов. За первыми заездами понаблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:15
    Второй кадр вполне)
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  • Анонимно 17:17
    Удачи, маленькие гонщики!
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