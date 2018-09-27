Как пережить ослабление рубля? Конференция «Реального времени»:

Сегодня интернет-газета «Реальное время» провела конференцию на тему: «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики». Быть в курсе происходящего — значит знать, когда, как и где «подстелить соломки», обезопасив себя, своих сотрудников и бизнес в целом. Как это сделать, участники конференции обсудили с президентом-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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