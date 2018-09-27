Как пережить ослабление рубля? Конференция «Реального времени»:

Сегодня интернет-газета «Реальное время» провела конференцию на тему: «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики». Быть в курсе происходящего — значит знать, когда, как и где «подстелить соломки», обезопасив себя, своих сотрудников и бизнес в целом. Как это сделать, участники конференции обсудили с президентом-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым.