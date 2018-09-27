Как пережить ослабление рубля? Конференция «Реального времени»:

17:00, 27.09.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня интернет-газета «Реальное время» провела конференцию на тему: «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики». Быть в курсе происходящего — значит знать, когда, как и где «подстелить соломки», обезопасив себя, своих сотрудников и бизнес в целом. Как это сделать, участники конференции обсудили с президентом-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым.

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