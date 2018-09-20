«Шигабутдин Марджани. Татарский характер». Ученые обсуждают наследие просветителя

14:58, 20.09.2018 32
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани начала работу Международная научная конференция "Научное наследие и общественная деятельность Ш.Марджани". В мероприятии принимают участие как отечественные историки-исследователи, так и видные зарубежные деятели. Всего в программе форума запланировано четыре тематических секции и круглый стол, посвященный истории татар за рубежом.

В череде мероприятий, приуроченных к Году Марджани в Татарстане, важное место занимает также выставка «Шигабутдин Марджани. Татарский характер», проходящая в выставочном зале «Манеж». Помимо рукописей и печатных изданий на выставке представлена галерея портретов Марджани, написанных разными казанскими художниками, и каллиграфические работы, посвященные великому татарскому богослову.

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