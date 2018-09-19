«Семрук» на Каме: как в Лаишево снимают «Зулейху»

15:46, 19.09.2018 38 1
1/38
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Лаишево, на берегу Камы, начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Здесь была построена почти настоящая сибирская деревня из 22 строений — деревня Семрук, где происходит большинство событий романа Гузели Яхиной.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 сент
    Очень интересно, если приехать посмотреть съемки, пустят ли?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи