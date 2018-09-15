«Казанская осень» с Хиблой Герзмава: оперный праздник продолжается

Сегодня в БКЗ им. С. Сайдашева в рамках VIII Международного оперного фестиваля «Казанская осень» состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Солировала на вечере народная артистка России Хибла Герзмава.

На концерте прозвучали арии из опер В. Беллини, Дж. Верди, А. Понкьелли, Дж. Пуччини, К. Сен-Санса, Дж. Гершвина.