Два билета в клуб: в «Пирамиде» вручили литературную премию «Аксенов-феста»

Сегодня в КРК «Пирамида» состоялось открытие музыкально-литературного фестиваля «Аксенов-фест». Во время торжества прошла церемония вручения Международной литературной премии «Звездный билет-2018». Ее обладателями в этом году стали Булат Ханов (проза) и Василий Нацентов (поэзия). Ханов и Нацентов пополнили число лауреатов, которые теперь объединились в Клуб «Звездного билета». Ранее призерами «Звездного билета» становились писатель Денис Осокин, поэтесса Анна Русс, московский прозаик Евгений Бабушкин, армянский поэт Арутюн Овакимян, писательница Гузель Яхина и другие.



На открытии побывали корреспонденты «Реального времени».