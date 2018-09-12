Про науку, войну и мир. В КФУ прошла «Ночь в Императорском»

Сегодня Казанский университет провел IX серию научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». В этот раз площадкой «Ночи науки» стал Императорский зал в главном здании КФУ. По случаю 190-летнего юбилея великого писателя Льва Толстого и 275-летнего юбилея государственного деятеля и поэта Гавриила Державина в КФУ эта серия была посвящена этим русским писателям.
В программе были также традиционные «умные развлечения» для детей и взрослых, выставка-ярмарка литературы, выступление сборного оркестра КФУ и др.
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