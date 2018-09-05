Казань приглашает к межкультурному диалогу

12:27, 05.09.2018 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ратуше открылся Казанский форум по межкультурному диалогу, инициаторами проведения которого стали Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, правительство РТ и республиканский фонд «Возрождение». В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, первый заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй и другие.

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