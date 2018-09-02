Как Казань и Тегеран «соединил мост»: в аэропорту столицы Татарстана встретили первый рейс из Ирана

13:59, 02.09.2018 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Авиакомпания ATA Airlines открыла прямые рейсы Казань - Тегеран. Сегодня гостей из Ирана встретили в аэропорту столицы "Татарстана". Регулярные рейсы на узкофюзеляжном Airbus А320 будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, а время в пути составит всего 3 часа 20 минут. Пока планируется, что авиакомпания выполнит всего 8—10 рейсов туда-обратно, после чего будет ждать весны для возобновления полетов.

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