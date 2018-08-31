«Счастье в городе»: «Нижнекамскнефтехим» принял участие в праздновании Дня города

В Нижнекамске отметили День города и День Республики Татарстан. По традиции, празднование началось с красочного парада на проспекте Мира, в котором приняли участие 4,5 тысячи человек. Шествие трудовых коллективов возглавила тысячная колонна ПАО «Нижнекамскнефтехима». В строю дружно прошли представители всех заводов, управлений и центров, а также дочерних предприятий и спортивных подразделений компании — футбольные и хоккейные дружины.
После, празднование продолжилось в парке Нефтехимиков. Здесь представители спортивного и хоккейного клубов «Нефтехимик» провели семейные состязания. Кроме этого, спортивный клуб «Нефтехимик» презентовал секции для детей, спортсмены провели показательные выступления с мастер-классами, а хоккейный клуб встретился с болельщиками.
На территории парка прошел гастрономический фестиваль уличной еды «Стрит-фуд». В нем приняли участие сотрудники управления общественного питания «Нефтехим» - они научили всех желающих готовить вареники, пиццу, лепешки с сыром, кесадильи с куриным филе и сэндвичи.
Весь день в парке проходил концерт с участием местных артистов и самодеятельных коллективов «Нижнекамскнефтехима», а вечером на сцену вышла группа «Романтики». Кульминацией Дня города стал концерт группы «PIZZA» и красочный салют.
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