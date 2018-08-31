Хроника 30 августа: оперный open air под стенами Кремля

День Республики и города завершился концертом VIII Оперного фестиваля «Казанская осень», который прошел на площадке возле Дворца земледельцев у стен Кремля. Вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением художественного руководителя Александра Сладковского и Василия Валитова выступили молодые оперные певцы – солистка музыкального театра «Геликон-Опера» Ольга Толкмит и ведущий баритон Большого театра Андрей Жилиховский.
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