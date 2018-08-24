Школьникам Кировского и Московского районов помогли собраться в школу

В центре дополнительного образования «Заречье» в Казани подвели итоги акции «Помоги собраться в школу». 88 будущим школьникам Кировского и Московского районов подарили портфели с канцтоварами, которые пригодятся им в учебном году. Так как праздничные мероприятия выпали на 22 августа, а в этот день отмечается день Государственного флага Российской Федерации, подарки ребят были украшены триколором. Участие в церемонии приняли заместитель главы Кировского и Московского районов Алия Загидуллина, начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез» Фанур Альмиев, депутаты Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов, Владимир Беляков, Олег Калимов. ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в акции, оказав финансовую поддержку.
Партнерский материал
Фото предоставила пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым