Старообрядцы в Нижнем Услоне: воздвижение поклонного креста в память о погибших в годы революции

Воздвижение поклонного креста, заупокойная лития и гражданская панихида о невинно убиенных в трагические годы русской революции прошли на старообрядческом кладбище в Нижнем Услоне. Вспомнить жертв событий столетней давности в Нижний Услон отправилось священство Казанской епархии Русской православной старообрядческой церкви во главе с епископом Казанско-Вятской епархии Евфимием (Дубиновым). Со стороны Древлеправославной церкви Старо-Поморского согласия делегацию возглавил старший духовный наставник Александр Хрычев. Мероприятие прошло при поддержке Некоммерческого Фонда культурного и исторического наследия по объединению научного и духовного потенциала в социальном оздоровлении населения «Русская старина» и главы фонда В.П. Кириллова.