Старообрядцы в Нижнем Услоне: воздвижение поклонного креста в память о погибших в годы революции

07:00, 25.08.2018 31 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Воздвижение поклонного креста, заупокойная лития и гражданская панихида о невинно убиенных в трагические годы русской революции прошли на старообрядческом кладбище в Нижнем Услоне. Вспомнить жертв событий столетней давности в Нижний Услон отправилось священство Казанской епархии Русской православной старообрядческой церкви во главе с епископом Казанско-Вятской епархии Евфимием (Дубиновым). Со стороны Древлеправославной церкви Старо-Поморского согласия делегацию возглавил старший духовный наставник Александр Хрычев. Мероприятие прошло при поддержке Некоммерческого Фонда культурного и исторического наследия по объединению научного и духовного потенциала в социальном оздоровлении населения «Русская старина» и главы фонда В.П. Кириллова.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:26
    Благое дело - Память.
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  • Анонимно 08:15
    Благородное дело сделали
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  • Анонимно 12:30
    Тематические фотки
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