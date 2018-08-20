В компании с «Гринписом»: «мусорный» ликбез от челнинской «Проминдустрии»

Сегодня в Набережных Челнах побывал министр экологии РТ Александр Шадриков вместе с казанскими активистами, выступающими против строительства мусоросжигательного завода в Осиново, и представителем движения «Гринпис». Вся эта «сборная экологов» почтила вниманием компанию «Проминдустрия», руководитель которой (одновременно депутат горсовета от КПРФ) Николай Атласов показал гостям, как можно делать немаленькие деньги на сборе и раздельной переработке мусора. По цехам, складам и производственным площадкам гулял и оценивал «мусорное дело» и корреспондент «Реального времени».
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