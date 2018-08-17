Башкирские барабанщицы и сузафон от Росгвардии: парад фестиваля «Фанфары Казани»

19:39, 17.08.2018 42 1
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Торжественное открытие фестиваля «Фанфары Казани» состоялось сегодня в Казанском Кремле. В этот день все оркестры, участники фестиваля, прошли маршем по ул. Баумана, совершили построение на площади Первого мая и дали большой плац-концерт в Кремле.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:55
    Было красиво. Огорчило, что наши официальные лица "постеснялись" сказать хотя бы одну фразу по татарски.
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