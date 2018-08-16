«Первые шаги»: в Казани презентовали ракетоносец Ту-22М3М

12:36, 16.08.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова презентовали модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Первый полет самолета состоится в сентябре, потом его передадут на испытания. За церемонией выкатки самолета наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

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