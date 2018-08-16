ТАИФ-НК принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» приняла участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». По традиции, перед началом учебного года будущим первоклассникам подарили портфели со школьными принадлежностями. На праздник к малышам пришел Незнайка с другими сказочными персонажами, которые научили будущих первоклашек собирать ранец и тому, как вести себя на уроках.
Благотворительную акцию ОАО «ТАИФ-НК» проводит ежегодно совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Веста». На протяжении 10 лет компания помогает многодетным и малообеспеченным семьям из Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района собрать ребенка в школу.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым