ТАИФ-НК принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» приняла участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». По традиции, перед началом учебного года будущим первоклассникам подарили портфели со школьными принадлежностями. На праздник к малышам пришел Незнайка с другими сказочными персонажами, которые научили будущих первоклашек собирать ранец и тому, как вести себя на уроках.

Благотворительную акцию ОАО «ТАИФ-НК» проводит ежегодно совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Веста». На протяжении 10 лет компания помогает многодетным и малообеспеченным семьям из Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района собрать ребенка в школу.

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