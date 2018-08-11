3 тысячи героев на Свияжских холмах: всероссийская гонка с препятствиями по пересеченной местности

Сегодня на Свияжских холмах в пятый раз прошел всероссийский забег с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев»: его участниками стали около трех тысяч человек. Казанская «Гонка героев» проходила сразу в нескольких форматах: чемпионат и масс-старт.