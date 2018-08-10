«Я выбираю небо!»: «бочка» и другие фигуры высшего пилотажа над акваторией Казанки

21:06, 10.08.2018 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

VI авиационный праздник «Я выбираю небо!» прошел сегодня на территории Центра семьи «Казан». Над акваторией реки Казанки показали свою мощь боевые машины Ту-22МЗ, Ту-95 МС «Медведь», Ту-160 «Белый лебедь». Зрелищное шоу продолжила пилотажная группа «Русь».

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