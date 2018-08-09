От Пьемонта до Казани: в галерее «Хазинэ» открылась международная выставка печатной графики

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась международная художественная выставка «Интерграфика: Казань-Верчелли», в которой участвуют художники из России, Италии и Польши, представляя произведения, созданные в разнообразных техниках печатной графики (офорт, акватинта, цветная ксилография и др.).
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