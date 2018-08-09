АКТО-2018: летающий «Фермер», новинка от «МВЕНа», и рассекреченный «Казанский комсомолец»

Сегодня в Казани открылась Девятая международная выставка, посвященная авиационным и космическим технологиям, проводимая совместно со съездом авиапроизводителей России – АКТО-2018. Она собрала передовых представителей 150 предприятий отрасли из 21 региона страны, всего более 450 представителей авиапромышленности. Одновременно с авиановинками на «Казанской ярмарке» можно было увидеть раритеты – исторические, ранее засекреченные документы, рассказывающие об истории развития авиации в Татарстане и подготовленные Госархивом РТ. На выставке побывала корреспондент «Реального времени».
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