«Печән базары» — не только ярмарка. «Черное озеро» приняло фестиваль современной татарской культуры

19:00, 05.08.2018 30 1
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани на территории парка «Черное озеро» прошел традиционный фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар». В нем принимали участие делегаты VIII Всемирного форума татарской молодежи. На базаре побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:58
    Спасибо за фоторепортаж. Пока не являюсь жителем Татарстана и о посещении таких мероприятий могу только мечтать...
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