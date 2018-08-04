«Нержавеющие люди»: финал серии Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup прошел под проливным дождем

20:39, 04.08.2018 26
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня в Казани прошел финал серии международных соревнований Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup. Соревнования по триатлону включают три этапа: плавание на 1,93 км, велогонку на 90 км и бег на 21,1 км.

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