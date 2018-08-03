«О, мой гид — Сергей Иванов!»: глава госкомитета по туризму провел экскурсию — воспоминание о мундиале

18:36, 03.08.2018 23
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  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова

Центр развития туризма Татарстана запустил проект под названием «О, мой гид!». С его можно будет бесплатно посетить экскурсию с известными в городе людьми. Первым экскурсоводом стал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, который провел подопечных по следам мундиаля. На экскурсии побывала и корреспондент «Реального времени».

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