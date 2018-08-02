TatApp, ВикиМәктәбе и другие проекты: как делегаты форума татарской молодежи «меняли будущее»

Как сохранить нацию и какова в этом роль молодых татар? Ответы на эти вопросы ищут на VIII Всемирном форуме татарской молодежи, который открылся сегодня в Казани. Главные достояния народа — его язык, культура, национальная самобытность — стали основными темами дискуссий и пленарной сессии. На форуме присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".