«Река времён»: в галерее «Хазинэ» открылась выставка живописи Валерия и Виталия Скобеевых

Со 2 августа по 2 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка живописи «Река времён» посвящена творчеству двух своеобразных, не похожих друг на друга художников, отца и сына — Валерия Николаевича (1938) и Виталия Валерьевича (1968) Скобеевых.

У художника Валерия Скобеева много работ во всех жанрах. Это и пейзажи, и натюрморты, и аллегории, и обнаженная натура, и детские образы. На выставке впервые будут представлены «Тукай в кругу друзей», портреты Гавриила Державина, Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, и другие. На выставке работы Виталия Скобеева представлены циклами: «Аллегории», «Благовест», «Мифология», «Учителя», «Скрижали космоса» и другие. О космосе, бесконечности мира, о Вечной любви, о Пророках мировых религий, о великих художниках, мудрецах и ученых разных времен и эпох.