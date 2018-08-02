«Река времён»: в галерее «Хазинэ» открылась выставка живописи Валерия и Виталия Скобеевых

Со 2 августа по 2 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка живописи «Река времён» посвящена творчеству двух своеобразных, не похожих друг на друга художников, отца и сына — Валерия Николаевича (1938) и Виталия Валерьевича (1968) Скобеевых.
У художника Валерия Скобеева много работ во всех жанрах. Это и пейзажи, и натюрморты, и аллегории, и обнаженная натура, и детские образы. На выставке впервые будут представлены «Тукай в кругу друзей», портреты Гавриила Державина, Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, и другие. На выставке работы Виталия Скобеева представлены циклами: «Аллегории», «Благовест», «Мифология», «Учителя», «Скрижали космоса» и другие. О космосе, бесконечности мира, о Вечной любви, о Пророках мировых религий, о великих художниках, мудрецах и ученых разных времен и эпох.
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