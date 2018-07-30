«Позитив улиц» в Горкинско-Ометьевском лесу: как в Казани проходил street-фестиваль

В минувшие выходные в Казани проходил фестиваль уличной культуры «Позитив улиц». В заключительный день феста в Горкинско-Ометьевском лесу участники из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Йошкар-Олы, Ижевска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов состязались в брейк-дансе, роллер-спорте, граффити, хип-хопе и многих других номинациях.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии