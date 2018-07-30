«Позитив улиц» в Горкинско-Ометьевском лесу: как в Казани проходил street-фестиваль

07:00, 30.07.2018 29 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В минувшие выходные в Казани проходил фестиваль уличной культуры «Позитив улиц». В заключительный день феста в Горкинско-Ометьевском лесу участники из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Йошкар-Олы, Ижевска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов состязались в брейк-дансе, роллер-спорте, граффити, хип-хопе и многих других номинациях.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:42
    Казань сама на себя не похожа уже
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