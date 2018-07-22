Генеральная репетиция для «железных людей»: в Казани прошли соревнования по триатлону кубковой серии TIMERMAN

Сегодня в Казани прошли соревнования по триатлону серии TIMERMAN. Старт был организован в акватории Казанки в направлении Кремля, велоэтап прошел по прямым прибрежным дорогам, а завершил соревнование забег вокруг центра семьи «Казан». Казанский триатлон входит в кубковую серию соревнований по триатлону TIMERMAN, призеры которого определятся на IRONSTAR SPRINT KAZAN 2018 TIMERMAN CUP.