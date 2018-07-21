Arenaland: автограффити, техасская коптильня, йога обычная и экстремальная

18:29, 21.07.2018 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории стадиона «Казань Арена» проходит фестиваль Arenaland. Хедлайнерами фестиваля выступят популярный украинский музыкант Ivan Dorn, рэп-команда «Каста», рэпер Noize MC, русские группы Therr Maitz и «Пицца» и другие. Для гостей организаторы подготовили зоны Art, Sport, Drive, IT, Fun, Food, где проходят авто-мото-шоу, автовыставка, фестиваль воздушных змеев, детская зона, экомаркет, арт-инсталляции, фотозоны, design market, киберзона, выставка роботов и другие. На фестивале побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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