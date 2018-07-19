Медленный рост «богатырей»: долгострой на Мавлютова принял первых новоселов

Долгострой на пересечении Мавлютова и Гарифьянова — дом №2 в ЖК «Три богатыря» — наконец, сдан. Первых новоселов начали запускать осмотреть свои квартиры и приступить к ремонту. С ситуацией ознакомились члены рабочей группы общественной палаты РТ.
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