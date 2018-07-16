Индустрия развлечений, на кого пойти учиться и халяльный туризм: в Иннополисе открылся Летний кампус Президентской академии

20:46, 16.07.2018 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Иннополисе состоялось открытие VII международного образовательного форума «Летний кампус Президентской академии». Ключевой темой мероприятия в этом году стало предпринимательство в области культуры и развлечений – именно этот вопрос обсудили высокопоставленные гости форума в день открытия.

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