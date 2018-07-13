Мусору на дне не место: как водолазы чистили озеро Лесное

Сегодня на озере Лесное в Авиастроительном районе Казани прошла экологическая акция. Сотрудники минэкологии РТ, активисты социальных и экологических движений, а также все желающие очистили от мусора прибрежную зону, а аквалангисты Федерации подводного спорта и члены Русского географического общества — дно озера.
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