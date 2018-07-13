История «Казаньоргсинтеза» в кадрах: от первой продукции до крупных побед в нефтехимии

Ровно 55 лет назад, 13 июля 1963 года, «Казаньоргсинтез» выпустил первую партию своей продукции. С получением фенола и ацетона на заводе открылась новая страница в истории нефтехимии Татарстана. Осенью этого года предприятие отметит и свой главный юбилей – 60 лет со дня основания. А пока «Реальное время» публикует серию исторических фотографий о строительстве предприятия, модернизации и получении новой продукции, которую стал выпускать «Казаньоргсинтез» после вхождения в состав группы компаний ТАИФ.

Фото предоставила пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез".