История «Казаньоргсинтеза» в кадрах: от первой продукции до крупных побед в нефтехимии

09:34, 13.07.2018 Сюжет: ПАО «Казаньоргсинтез» 21 2
Задание на проектирование химического завода. Начало строительства завода. Первая очередь завода органического синтеза, 1962 год. Первые аппаратчики производства фенола и ацетона. Строители Казанского химического завода – молодежная комсомольская бригада А. Маукаева. Первая электроподстанция на строительной площадке. День получения первой партии фенола и ацетона. Руководство завода в день выпуска первой продукции: А.К.Юсупов – секретарь партбюро завода, В.П.Лушников – директор завода, О.К.Остров – главный инженер завода, Б.Масленников – главный инженер проекта. Первая очередь газоразделения, 1964 год. Первое заводоуправление. Монтаж компрессорного оборудования на заводе полиэтилена высокого давления, 1968 год. Строительство третьей очереди завода этилена, 1973 год. Установлен первый из трех реакторов на производстве полиэтилена низкого давления. Уникальная операция по транспортировке еще одного крупногабаритного реактора, 1982 год. Отгрузка полиэтиленовых труб. Капсула с посланием потомкам в руках у президента РТ Минтимера Шаймиева во время закладки заводов поликарбонатов и бисфенола А, 2004 год. Завод бисфенола А. Производственные мощности завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Первая отгрузка бисфенола А в гранулированном виде. Трубная продукция завода ПППНД. Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на запуске новой печи пиролиза на заводе этилена, 2016 год.
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  • Задание на проектирование химического завода.
  • Начало строительства завода.
  • Первая очередь завода органического синтеза, 1962 год.
  • Первые аппаратчики производства фенола и ацетона.
  • Строители Казанского химического завода – молодежная комсомольская бригада А. Маукаева.
  • Первая электроподстанция на строительной площадке.
  • День получения первой партии фенола и ацетона.
  • Руководство завода в день выпуска первой продукции: А.К.Юсупов – секретарь партбюро завода, В.П.Лушников – директор завода, О.К.Остров – главный инженер завода, Б.Масленников – главный инженер проекта.
  • Первая очередь газоразделения, 1964 год.
  • Первое заводоуправление.
  • Монтаж компрессорного оборудования на заводе полиэтилена высокого давления, 1968 год.
  • Строительство третьей очереди завода этилена, 1973 год.
  • Установлен первый из трех реакторов на производстве полиэтилена низкого давления.
  • Уникальная операция по транспортировке еще одного крупногабаритного реактора, 1982 год.
  • Отгрузка полиэтиленовых труб.
  • Капсула с посланием потомкам в руках у президента РТ Минтимера Шаймиева во время закладки заводов поликарбонатов и бисфенола А, 2004 год.
  • Завод бисфенола А.
  • Производственные мощности завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления.
  • Первая отгрузка бисфенола А в гранулированном виде.
  • Трубная продукция завода ПППНД.
  • Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на запуске новой печи пиролиза на заводе этилена, 2016 год.

Ровно 55 лет назад, 13 июля 1963 года, «Казаньоргсинтез» выпустил первую партию своей продукции. С получением фенола и ацетона на заводе открылась новая страница в истории нефтехимии Татарстана. Осенью этого года предприятие отметит и свой главный юбилей – 60 лет со дня основания. А пока «Реальное время» публикует серию исторических фотографий о строительстве предприятия, модернизации и получении новой продукции, которую стал выпускать «Казаньоргсинтез» после вхождения в состав группы компаний ТАИФ.

Фото предоставила пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез".

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:36
    Поздравления славному коллективу КОСа.
    С юбилеем!
    Так держать!
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  • Анонимно 10:39
    Замечательные фотографии - и какие весёлые лица у строителей.
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