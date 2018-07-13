История «Казаньоргсинтеза» в кадрах: от первой продукции до крупных побед в нефтехимии

Ровно 55 лет назад, 13 июля 1963 года, «Казаньоргсинтез» выпустил первую партию своей продукции. С получением фенола и ацетона на заводе открылась новая страница в истории нефтехимии Татарстана. Осенью этого года предприятие отметит и свой главный юбилей – 60 лет со дня основания. А пока «Реальное время» публикует серию исторических фотографий о строительстве предприятия, модернизации и получении новой продукции, которую стал выпускать «Казаньоргсинтез» после вхождения в состав группы компаний ТАИФ.
Фото предоставила пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
С юбилеем!
Так держать!