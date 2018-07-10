«Иннопром» по-корейски: «чумовой» стенд ЯНАО, космический металлург УГМК, «Литературная гостиная» и без футбола никуда

16:58, 10.07.2018 37
1/37
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»
  • «Реальное время»

В эти дни в Екатеринбурге проходит 9-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году мероприятие проходит в партнерстве с Южной Кореей и посвящено робототехнике и цифровизации. Экспонаты выставки оценили корреспонденты «Реального времени».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи